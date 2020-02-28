أحمد عبدالقادر عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد

أعلنت جامعة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن صدور القرار الجمهوري بتعيين للدكتور أحمد عبدالقادر، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين والبنات بالجامعة.ويتولى عبدالقادر منصبه خلفًا للدكتور محمد إبراهيم، الذي تولى منصب قائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية ببورسعيد عقب انتهاء فترة عمادة الدكتور علاء الدين حامد، الذي أنهى فترة عمادته وقدم أوراقه للترشح على منصب رئيس جامعة بورسعيد.تأسست كلية التربية الرياضية ببورسعيد عام 1987، وكانت تابعة حينها لجامعة قناة السويس، واستمرت تبعيتها لجامعة قناة السويس حتى صدور القرار الجمهوري الخاص بتحويل فرع جامعة قناة السويس بمحافظة بورسعيد إلى جامعة مستقلة عام 2010.