وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارته للصين

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، بوضع الرئيس المنغولي خالتاما باتولجا، في الحجر الصحي بعد زيارة أخيرة للصين، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".كما أعلنت منغوليا عزمها تعليق تصدير الفحم للصين حتى الثاني من مارس المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا، وأوضحت لجنة الطوارئ الحكومية في منغوليا - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأربعاء الماضي، أنه تم اتخاذ القرار عقب إعلان الصين عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس بالقرب من معابرها الحدودية مع منغوليا.وكانت منغوليا قد أعلنت تعليق الدراسة حتى الثاني من مارس المقبل، كما حظرت التجمعات العامة، في مسعى لمنع انتشار فيروس "كورونا" علمًا بأنها لم تسجل حتى الآن أى حالات إصابة مؤكدة، كما قامت بإجلاء 32 من رعاياها من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي الفيروس.