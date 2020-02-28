ألمانيا تسجل 22 حالة إصابة بـ«كورونا»

سجلت ست ولايات بغرب ​ألمانيا​، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد​.وأوضحت وزارة الصحة، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الحالات ​الجديدة​ لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.ولفتت وزارة الصحة، إلى أن رجلا أصيب بالفيروس بعدما تعامل مع إيطالي وعاد إلى ولاية بافاريا، وفي ​هامبورج​ أيضًا، أثبتت الفحوص إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من ​إيطاليا، كما سجلت كل من ولاية هيسن وراينلاند بالاتينات، وولاية بادن فورتمبيرج إصابة بالفيروس المستجد.وكانت وزارة الصحة الألمانية، أعلنت- أمس- تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة جينسبرج.