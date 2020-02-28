حصيلة كورونا: 93 مصابا في هونج كونج

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 93 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس اليوم.ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، عن مركز حماية الصحة في هونج كونج اليوم الجمعة، قوله إن حالة الإصابة الجديدة لسيدة تبلغ من العمر 89 عاما وتعاني من أمراض كامنة وتعيش بمفردها.وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن السيدة ليس لديها أي سجل سفر خلال فترة حضانة المرض ولكنها زارت معبدا بوذيا يقع في منطقة "نورث بوينت"، وهو معبد ارتبط بعدد من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، عدة مرات خلال شهري يناير وفبراير.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).