أبوالغيط يثمن خطوات السعودية الاحترازية لمواجهة «كورونا»

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، الإجراء الاحترازي والخطوة الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بهدف التصدي لانتشار فيروس "كورونا الجديد".وقال بيان عن عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن الإجراء الذي اتخذته المملكة سيساهم ولا شك في الحد من انتشار الفيروس.وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن الأخذ بمثل تلك التدابير الوقائية يهدف الى تحجيم انتشار "الفيروس" حفاظا على صحة وأرواح المعتمرين وضيوف الرحمن، خاصة وأن الأماكن الاسلامية المقدسة هي من أكثر الأماكن ازدحاما في العالم، وبالتالي ترتفع فيها فرص الانتشار السريع للفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.وأشار، إلى مقررات اجتماع وزراء الصحة العرب الخميس 27 فبراير، والتي أكدت ضرورة تكاتف الجهود العربية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، خاصة في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم.