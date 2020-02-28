رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«هواوي» تعتزم فتح مصنع لمعدات شبكات الجيل الخامس في فرنسا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:52 ص
هواوي
هواوي
طباعة
أعلنت شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، عزمها البدء بتصنيع معدات لشبكات الجيل الخامس في فرنسا، وهو أول مصنع من نوعه لها خارج الصين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ليانج هوا، خلال مؤتمر صحفي في باريس، وفقا لراديو مونت كارلو، إن المصنع الذي تبلغ كلفته 200 مليون يورو سيوظف نحو 500 شخص، وسينتج معدات مخصصة للسوق الأوروبي.

وأضاف أن المصنع سيبدأ بتصنيع معدات محطات لاسلكية ثم يتطور لتصنيع معدات أخرى في المستقبل، بالنظر إلى حاجة السوق الأوروبي، ولم يحدد رئيس الشركة المكان الذي سيقام فيه المصنع في فرنسا لإنتاج معدات بقيمة مليار يورو سنويا، أو موعد بدء الإنتاج.

وأشار ليانج، إلى أن الشركة لا تزال تجري محادثات مع الحكومة الفرنسية والسلطات المحلية حول المشروع.

وكانت السلطات الفرنسية قالت - في وقت سابق هذا الشهر - "إنها لن تمارس التمييز ضد الشركة الصينية، لكنها ستعطي أولوية لشركات أوروبية مثل نوكيا وأريكسون".

موضوعات متعلقة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

بالتفاصيل.. «كورونا» يجتاح إيران ويصيب مشاهيرها

حكم الشرع في تعليق موسم الحج هذا العام.. وكيل الدعوة بالأوقاف يجيب

حقيقة التعدى على شقة وسيارة لاعب كرة قدم

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

منى الشاذلي تكشف كواليس تعثر مجدي يعقوب خلال تكريمه بدبي

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

مفاجأة من الزمالك للاعبيه قبل مباراة الترجي

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

كينيا تحظر ذبح الحمير

طوارئ في 16 مقاطعة يابانية لمواجهة «كورونا»

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
ثروت الخرباوي
ابن تيمية.. قصة الأب الروحى لـ«شياطين الإرهاب»
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس