طوارئ في 16 مقاطعة يابانية لمواجهة «كورونا»

اقتربت 16 مقاطعة يابانية من استكمال استعداداتها بزيادة عدد أسرة المستشفيات لمواجهة أعداد المرضى المصابين بفيروس "كورونا الجديد" المتحور تلبية لمطالب الحكومة الاتحادية.وذكرت تقارير صحفية، أنه على الجانب الآخر لم تقم 47 مقاطعة أخرى بزيادة عدد أسرة المستشفيات، إذ وجد مسح أجرى خلال الفترة من 20 حتى 26 فبراير الحالي، بناء على حوارات مع مسئولي حكومات المقاطعات، أن هذه المناطق لم تكثف استعداداتها لمواجهة الفيروس الذي يسبب الالتهاب الرئوي.ومع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتأكد إصابتهم بالمرض يوميا في البلاد، حثت الحكومة اليابانية المركزية السلطات المحلية بالاستعداد لقبول المرضى ليس فقط في المؤسسات الطبية المخصص للتعامل مع المرض المعدي ولكن أيضا في المستشفيات العامة.وذكرت بعض المقاطعات التي لم تقم بإعداد أسرة إضافية ومنها "كيوتو" و"ايشكاوا"، أنها مازالت في محادثات مع المؤسسات الطبية، بينما أشار بعضها إلى أنها لم ترصد أي إصابة بالعدوى بها مما دفعها لعدم تكثيف اجراءات المكافحة.وعلى صعيد آخر، توجد بعض المقاطعات مثل "أكيتا" و"سايتاما" التي أشارت إلى وجود عجز في المنشآت المعدة للتعامل مع الأمراض المعدية ونقص في الأطقم الطبية، كسبب في عدم تكثيف الاستعدادات وزيادة عدد الأسرة.