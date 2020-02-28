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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تمنع دخول الإيرانيين إلى أراضيها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:42 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، منع المواطنين الإيرانيين من دخول البلاد وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

فيما ارتفع عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 26، والعدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهان بور، للتليفزيون الرسمي، أمس الخميس: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة جديدة، ووصل عدد الوفيات إلى 26".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد اتهمت إيران، الأربعاء، بالتستر على معلومات بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد، ونددت بقمع الصحفيين المستقلين الذين يحاولون نقل الحقيقة بشأن انتشار الفيروس في البلاد.

وذكرت المنظمة: "تؤكد السلطات (الإيرانية) أنها تسيطر على الوضع، لكنها ترفض كشف العدد الدقيق للمصابين والمتوفين، وتمنع الصحفيين من القيام بعملهم".

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا الجديد، وأكد أنه لا يوجد قرار بفرض حجر صحي على أي مكان أو مدينة في إيران بسبب كورونا، مشيرا إلى أن مسألة فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.

وطالب روحاني الإيرانيين بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات"، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم تحول الفيروس إلى "سلاح في يد العدو" يمنع العمل والإنتاج في إيران، على حد قوله.

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