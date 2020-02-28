«القومي للطفولة» يحبط زواج طفلة في الشرقية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاحه في إحباط زواج لطفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمركز صان الحجر محافظة الشرقية.وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد بعزم أسرة تزويج طفلتها دون إتمامها السن القانوني، لتحيل البلاغ إلى لجان حماية الطفل بالمحافظة للتقصي عن الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه بالفعل تم التأكد من صحة البلاغ وحرر محضر حيالها بقسم شرطة صان الحجر.وقالت العشماوي، إن نيابة الحسينية الجزئية باشرت التحقيق مع الأسرة، واتخذت جميع التعهدات اللازمة بعدم إتمام الزيجة والتعهد أيضًا برعاية الطفلة رعاية كاملة وعدم تعريضها للخطر.وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن هذه الواقعة تعد انتهاكًا لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.