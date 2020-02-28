«هيونداي» توقف أحد مصانعها بعد إصابة عامل بـ«كورونا»

أوقف مصنع تابع لشركة «هيونداي موتور» في كوريا الجنوبية عملياته بعد التأكد من إصابة عامل بفيروس كورونا القاتل، وهو ما يعتبر أحدث ضربة يتسبب بها تفشي المرض لصناع السيارات.وتوقفت الشركة عن الإنتاج في مصنع لتجميع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك طرازات «جيه في 80» و«باليسايد»، اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.وقالت شركة «هيونداي»، في بيان لها، إنها تقوم بتطهير المنشأة في «أولسان» جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.وأضاف الشركة أنها «قامت أيضًا بوضع الزملاء الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصاب في الحجر الصحي الذاتي واتخذت خطوات لفحصهم بحثًا عن إصابة مؤكده محتملة».وأكدت الشركة أن «صحة وسلامة موظفينا تعد ذات أهمية قصوى لشركة هيونداي موتور، وسوف نتخذ جميع التدابير الممكنة وفقًا لذلك».وكانت هيونداي قد أوقفت الإنتاج في جميع مصانعها مؤقتًا في وقت سابق من هذا الشهر لأن الفيروس تسبب في نقص المكونات صينية الصنع.