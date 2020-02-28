نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بـ«كورونا»

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا.وحسپٰ ٰڤٰڑٹ گٰٓة الأنباء الفرنسية، قالت أردرن للصحفيين في سيدني إن الشخص المصاب مقيم دائم في نيوزيلندا وكان مؤخرا في إيران.وعلى صعيد آخر أعلنت السلطات الصينية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المتفشي في البلاد و327 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2788.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن، تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى « مرحلة حاسمة»، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.