ألمانيا تعتزم إغلاق سفارتها فى كوريا الشمالية وسط مخاوف من كورونا

تعتزم ألمانيا إغلاق سفارتها في كوريا الشمالية وسحب الموظفين مؤقتًا من البلاد في أقرب فرصة.وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" قالت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية إن، الدبلوماسيينيقيمون داخل السفارة تحت الحجر الصحي المشدد مع فرض قيود شديدة على الحركة.وفي تفاعل مع أزمة تفشي فيروس كورونا الجديدة، علقت السلطات في كوريا الشمالية جميع المواصلات البرية والجوية والسكك الحديدية مع الخارج، حتى بالنسبة للدبلوماسيين وأن جميع الأجانب في كوريا الشمالية يخضعون حاليًا للحجر الصحي.وذكرت مصادر في الوزارة أن الحكومة الألمانية احتجت مرارًا وتكرارًا على إجراءات الحجر الصحي التي تنفذها حكومة كوريا الشمالية.وتخطط لاستئناف العمليات التجارية العادية في البلاد في أقرب وقت ممكن ووفقًا لمصادر بالوزارة، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستنظم رحلة طيران إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للأجانب الراغبين في مغادرة بيونج يانج.