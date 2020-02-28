تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 763.46 نقطة، أو 3.48%، ليصل إلى 21184.77 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية، عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 50.30 نقطة، أو3.21%، ليصل إلى 1517.76 نقطة.وعلى صعيد آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية معاملاتها على انخفاض، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 1190.95 نقطة، أو 4.4%، ليصل إلى 25766.64 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 137.63 نقطة، أو 4.4%، ليصل إلى 2978.76 نقطة.