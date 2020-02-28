رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 763.46 نقطة، أو 3.48%، ليصل إلى 21184.77 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية، عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 50.30 نقطة، أو3.21%، ليصل إلى 1517.76 نقطة.

وعلى صعيد آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية معاملاتها على انخفاض، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 1190.95 نقطة، أو 4.4%، ليصل إلى 25766.64 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 137.63 نقطة، أو 4.4%، ليصل إلى 2978.76 نقطة.

موضوعات متعلقة

مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف

لا وفيات.. «الصحة» تعلن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار مطروح

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

زكريا عزمى يكشف موقف «مبارك» من التوريث (فيديو)

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

منى الشاذلي تكشف كواليس تعثر مجدي يعقوب خلال تكريمه بدبي

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

مفاجأة من الزمالك للاعبيه قبل مباراة الترجي

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
ثروت الخرباوي
ابن تيمية.. قصة الأب الروحى لـ«شياطين الإرهاب»
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس