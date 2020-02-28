مليون توقيع لإقالة رئيس كوريا الجنوبية بعد تفشى «كورونا»

وقّع أكثر من مليون شخص عريضة على موقع مقر الرئاسة الكورية الجنوبية للمطالبة بإقالة الرئيس مون جاي-إن بسبب طريقة معالجة الأزمة، حسبما أفاد موقع " سكاي نيوز عربية".وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، الجمعة، في كوريا الجنوبية 2022 شخصًا، بعد تسجيل 256 حالة إضافيّة في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرّرًا من الفيروس بعد الصين، بحسب ما أعلنت السلطات الصحّية.ومعظم حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايجو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة جيونجسانج الشماليّة، المجاورة لها.ويبلغ عدد الوفيات في كوريا الجنوبيّة جراء الفيروس 13 حتّى الآن.وأرجأت واشنطن وسيول، الخميس، المناورات العسكرية المشتركة بسبب الفيروس المتفشي في كوريا الجنوبية.وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى أواخر ديسمبر.وقالت القيادة العسكرية المشتركة في بيان إنّ قرار الإرجاء اتّخذ بعدما أعلنت سيول درجة التأهب "القصوى" لمواجهة خطر الوباء، مشيرة إلى أنّ المناورات أرجئت "حتى إشعار آخر".