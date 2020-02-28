طوكيو: «ديزنى لاند» تغلق أبوابها بسبب «كورونا»

قالت الشركة التي تتولى تشغيل ملاهي ديزني لاند في طوكيو، اليوم الجمعة، إن المتنزه الترفيهي الشهير سيغلق أبوابه اعتبارًا من يوم غدًا السبت وحتى 15 مارس، في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان.وأضافت شركة أورينتال لاند أنه سيتم أيضًا إغلاق متنزه ديزني سي اعتبارًا من الغد.ويأتي القرار بعدما دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار الفيروس، وحثت الحكومة أيضًا على إلغاء التجمعات الكبيرة أو تقليصها لمدة أسبوعين.وعلى صعيد آخر أعلنت السلطات الصينية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المتفشي في البلاد و327 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2788.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى «مرحلة حاسمة»، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.