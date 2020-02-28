تنمية الموارد والعلاقات بـ«مستقبل وطن» تطلق مسابقة للقرآن الكريم بأسيوط

تنظم أمانات قطاع الأعمال وتنمية الموارد والخدمة المجتمعية والعلاقات العامة بحزب مستقبل وطن في أسيوط مسابقة "القرآن الكريم السنوية الأولى" تحت رعاية المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.وصرح المهندس ياسر عمر أمين عام الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن، الحزب حريص على المشاركة في معظم الفعاليات التي تخص المجتمع وتخدم الشارع الأسيوطي، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة يتم تنفيذها في جميع مقرات مستقبل وطن بمراكز المحافظة بالتنسيق مع أمناء المراكز وأمناء التنظيم بالتعاون مع رجال الدين من الأزهر والأوقاف والوعظ.وأضاف مصطفى الكحيلي أمين قطاع الاعمال أن، هناك تشبيك وتعاون بين أمانتي العلاقات العامة و تنمية الموارد والخدمة المجتمعية في مبادرات متعددة منها: مبادرات بيئية واقتصادية، لافتًا إلى أن مسابقة القرآن الكريم يتم تنفيذها لشباب وفتيات حزب مستقبل وطن بأسيوط و لحفظة القرآن الكريم من جميع أهالي أسيوط وأن جوائز المسابقة سيتم توزيعها للفائزين في احتفالية كبيرة يشهدها قيادات كبيرة من الحزب والتنفيذيين والحكوميين.وذكر هاني سلطان أمين تنمية الموارد بأسيوط أن، المسابقة تتم في أربع مستويات منها: مستوى البراعم الصغيرة الذي يبدأ بثلاثة أجزاء فيما يتم تصعيد الفائزين في كل مستوى على حدة، مؤكدًا أنه سيتم تكريم رواد العمل الخيري والتطوعي في مجالات عديدة على هامش الاحتفالية في نهاية المسابقة.وأوضح سلطان أن، ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب من الأمانة المركزية بالمتابعة المستمرة لخطة عمل الأمانات المختلفة على مستوى المحافظات بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات لنيل رضا المواطن في إطار سياسة دعم الدولة المصرية.