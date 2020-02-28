حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 28 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة.عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لكما للقيام بخطوة انتظرتماها طويلًا.صحيًا: تجنب قدر الإمكان المقالي والدسم ولا سيما أن كثرة الزيوت تسبب الكوليستيرول.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.