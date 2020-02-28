حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 28 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: إياك والاستثمار أو الذهاب في مغامرات ومجازفات. لا تفرط بمالك في مجال غير أكيد أو تحسم أمرًا، أنها أيام مخيبة للآمال تحت تأثير القمر المواجه لبرجك من الثور.عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك.صحيًا: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.