حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 28 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يجب أن تستفيد من فرص تطرأ عن طريق بعض الاتصالات المهمة، وقد تطمئن إلى علاقاتك التي لا تبقيك وحيدًا استفد من هذه الأجواء لتمضي أكبر وقت الى جانب الحبيب.عاطفيًا: لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغمًا على تنفيذ طلباتك.صحيًا: تكون عرضة للإصابة بوعكة صحية مفاجئة تلزمك الفراش وتبعدك عن الأجواء الرائعة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.