حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 28 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: تحمل إليك الأجواء الفلكية تشجيعًا ودعمًا وذلك بسبب وصول وجود القمر في بيت المال، وسوف تلمس ارتياحًا ماليًا ومعنويا، إنها من افضل أيام الشهر وأكثرها نشاطا وإنتاجية.عاطفيًا: مفاجآت بارزة في حياتك العاطفية، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل للمحيطين بك.صحيًا: الصحة كنز، إذا حافظت عليه استفدت منه، وإذا فرّطت فيه ضاع منك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.