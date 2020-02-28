واشنطن تطالب بوقف الهجوم السورى على إدلب

طالبت الولايات المتحدة سوريا وروسيا بإنهاء هجومهما في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث قتل عشرات الجنود الأتراك، الخميس، في غارات جوية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نحن ندعم تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، ونواصل الدعوة إلى وقف فوري لهجوم الجيش السوري والقوات الداعمة له، وأضاف: "نحن ندرس أفضل الطرق لمساعدة تركيا في هذه الأزمة".وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها على اتصال بأنقرة لمعرفة المزيد عن الغارات الجوية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 33 جنديا تركيا، وفقا لحصيلة أوردتها أنقرة.وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة تركيا إلى أن تستخلص من المواجهات في سوريا "من هو صديقها الحقيقي"، وإلى أن تتخلى عن شراء منظومة دفاع جوي صاروخية من روسيا.