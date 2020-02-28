نيجيريا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا» فى البلاد

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا، اليوم الجمعة، عن أول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل في البلاد.وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت الوزارة أن الحالة، التي تم التأكد من إصابتها يوم 27 فبراير، تعتبر أول حالة يتم الابلاغ عنها في نيجيريا"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.وعلى صعيد آخر أعلنت السلطات الصينية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المتفشي في البلاد و327 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2788.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى «مرحلة حاسمة»، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعليه.