أول رد لـ«الصحة» على دعوى خروج مصابين بـ«كورونا» من مصر

قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.وأضاف «مجاهد»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه لم يصل إلى الوزارة أي بيانات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية ولم يتم الوقوف على وجود بيانات بشأن تلك الحالتين.يذكر أن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت عن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، عائدين من مصر.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات في منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية لمنع لدخول أي مصابين بفيروس كورونا للبلاد.