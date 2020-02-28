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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» لمواجهة «كورونا»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قامت «بعمل لا يصدق» لمنع انتشار فيروس «كورونا» بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثًا عن أعراض المرض.

وصرح «ترامب» للصحفيين في البيت الأبيض، حسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصًا مصابين بالفيروس «وليس الآلاف»، مضيفًا أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.

وأرجع الرئيس الأمريكي الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.

وأفادت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الأسهم في البورصات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر، كما استمر انخفاض أسعار النفط الخام، وذلك بالتزامن مع زيادة القلق من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إن تفشي المرض يمكن أن يتحول إلى وباء وهو في مرحلة حاسمة.

وتوقع «بنك أوف أمريكا» أن الاقتصاد العالمي يسير في طريقه إلى أن يشهد أكثر الأعوام ضعفا منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث أضر الفيروس بالطلب في الصين وخارجها.

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