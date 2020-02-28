الصين تسجل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الصينية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المتفشي في البلاد و327 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2788.وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية" قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى «مرحلة حاسمة»، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعليه.وعلى صعيد آخر، شهدت فرنسا وألمانيا تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد، الخميس، حسبما أكدت السلطات الصحية في البلدين.وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في بلاده تجاوز الضعف في غضون 24 ساعة، ليصل إلى 38 حالة، بعد أن كان 18 حالة فقط، الأربعاء.