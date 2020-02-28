مطار القاهرة يستقبل 14 ألف راكب بمبنى 2.. اليوم

يشهد مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الجمعة، انطلاق ووصول 141 جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 14 ألف راكب من مختلف الجنسيات.ياتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الراهنة.يذكر أن مبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي، يشهد خلال الفترة الحالية كثافة ركابية جوية؛ تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، وحرص آلاف الوفود الأجنبية على زيارة المدن السياحية المصرية؛ نظرًا للطقس المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحلية الجميلة.ويولي الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منصر مناع، اهتمامًا كبيرًا بضرورة العمل على جذب الأعداد السياحية من مختلف دول العالم خلال الفترة المستقبلية، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للوفود السياحية بكافة المطارات المصرية، في ظل الإمكانيات والتجهيزت الهائلة التي تملكها منظومة الطيران المدني المصري خلال الآونة الحالية.وتواصل إدارة الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين تقديم كافة الإجراءات الوقائية والطبية للوفود الركابية القادمة من مختلف دول العالم، خاصة عقب انتشار فيروس «كورونا» القاتل والذى أودى بحياة آلاف الأشخاص بالعديد من دول العالم.