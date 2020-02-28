تأكيد أول إصابة بفيروس «كورونا» في هولندا

أعلنت هولندا تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر إلى شمال إيطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس بأوروبا، وفق المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة.وقال المعهد الهولندي، حسبما أفادت الوكالة الفرنسية، إنه جرى فحص جميع الأشخاص الذين كانوا «على اتصال وثيق» مع المصاب الذي تم وضعه في الحجر الصحي، كما نصح المعهد الجميع في البلاد بالحذر لتجنب مزيد من الإصابات.وعلى صعيد آخر، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى «مرحلة حاسمة»، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعليه.