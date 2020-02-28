ارتفاع عدد القتلى الأتراك فى إدلب إلى 29 جنديًا

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش التركي جراء غارة جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا الى 29، بحسب ما أعلنت السلطات التركية.كما نُقل 36 جنديًا تركيًا آخرين مصابين بجروح، الى هاتاي لتلقي العلاج، بحسب ما قال والي هذه المحافظة التركية المحاذية لسوريا في خطاب متلفز، محملا مسؤولية الغارة الى النظام السوري.يشار الي ان تركيا ارسلت آلاف الجنود وعتادا عسكريا ثقيلا إلى إدلب لدعم مسلحي المعارضة السورية، في مسعاهم لصد هجوم لقوات الحكومة السورية وقوات روسية.جدير بالذكر ان الرئاسة التركية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الجيش التركي رد بضربات على أهداف لنظيره السوري في إدلب شمال غربي البلاد، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك.