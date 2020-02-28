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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 25 درجة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:00 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى.

وأكد الخبراء وجود شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة، لافتين إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية نهارًا، يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ويكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد نهارا.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.4:1.8 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.3: 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 14 25

الإسكندرية 12 21

شبين الكوم 14 24

طنطا 12 24

دمنهور 11 22

بلطيم 12 22

مطروح 11 20

السلوم 11 21

سيوة 12 23

بورسعيد 15 20

دمياط 15 19

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 13 25

السويس 13 24

العريش 13 22

رفح 12 20

رأس سدر 09 24

نخل 08 24

نويبع 17 25

طابا 14 21

كاترين 07 17

الطور 13 22

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 27

مرسى علم 13 27

الفيوم 10 28

بني سويف 10 27

المنيا 10 27

أسيوط 12 27

سوهاج 12 28

قنا 10 28

الأقصر 10 28

أسوان 11 28

أبو سمبل 13 27

الوادي الجديد 09 29

شلاتين 12 27

أبو رماد 13 26

حلايب 12 23

رأس حدربة 12 22

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