الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى.وأكد الخبراء وجود شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة، لافتين إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية نهارًا، يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق.ويكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد نهارا.وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.4:1.8 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.3: 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.القاهرة 14 25الإسكندرية 12 21شبين الكوم 14 24طنطا 12 24دمنهور 11 22بلطيم 12 22مطروح 11 20السلوم 11 21سيوة 12 23بورسعيد 15 20دمياط 15 19الزقازيق 12 25الإسماعيلية 13 25السويس 13 24العريش 13 22رفح 12 20رأس سدر 09 24نخل 08 24نويبع 17 25طابا 14 21كاترين 07 17الطور 13 22شرم الشيخ 17 26الغردقة 13 27مرسى علم 13 27الفيوم 10 28بني سويف 10 27المنيا 10 27أسيوط 12 27سوهاج 12 28قنا 10 28الأقصر 10 28أسوان 11 28أبو سمبل 13 27الوادي الجديد 09 29شلاتين 12 27أبو رماد 13 26حلايب 12 23رأس حدربة 12 22