رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الصين تسجل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

عالم

تجنبًا لـ«كورونا».. السعودية تعلق التأشيرات الإلكترونية لـ7 دول

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:43 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قررت وزارة السياحة السعودية تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الدول التي شهدت أعدادًا كبيرة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وشمل القرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، القادمين من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان، عند وصولهم من تلك الدول.

كما قررت الوزارة إيقاف العمل مؤقتًا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقًا لمواطني الدول المشار لها أعلاه.

وأعلنت وزارة السياحة السعودية استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا، أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة والمدينة.

وأضافت «واس»: «فيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة»، والحال ذاته لحاملي التأشيرة الأمريكية والبريطانية والأوروبية «شنغن».

وأوضحت وزارة السياحة السعودية أن الهدف النهائي توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة».

وأكدت أن «هذا الأمر ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة».

موضوعات متعلقة

الحكومة تطلب موظفين للعمل فى 5 محافظات

مفاجأة من الزمالك للاعبيه قبل مباراة الترجي

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

الباز يتحدى عبدالله رشدى: أجب على هذا السؤال

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

منى الشاذلي تكشف كواليس تعثر مجدي يعقوب خلال تكريمه بدبي

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

مفاجأة من الزمالك للاعبيه قبل مباراة الترجي

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
ثروت الخرباوي
ابن تيمية.. قصة الأب الروحى لـ«شياطين الإرهاب»
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس