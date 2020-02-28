بعد قتل 22 جنديًا.. الجيش التركى يرد بالمدفعية على الحكومة السورية

قال مسؤولان أمنيان تركيان، اليوم الجمعة، إن الجيش التركي يرد بنيران المدفعية على أهداف للحكومة السورية، بعد ضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 جنديًا تركيًا في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عن فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، قوله في تصريحات منفصلة يوم الجمعة إن "كل الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية تحت نيران وحدات الدعم الجوية والبرية التركية.وأضاف أن تركيا قررت "الرد بالمثل" على الهجوم السوري.ويأتي الرد التركي، بعدما صرح حاكم إقليم هطاي التركي، أن غارة جوية لقوات الحكومة السورية، قتلت 22 جنديًا تركيًا في إدلب، الخميس، فضلا عن إصابة عدد آخر.وكان الحاكم قال في وقت سابق، إن الغارة أودت بحياة 9 جنود أتراك.إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 34 جنديًا تركيًا على الأقل قتلوا في ضربات جوية بمحافظة إدلب.وأرسلت تركيا آلاف الجنود وعتًادا عسكريًا ثقيلا إلى إدلب لدعم مسلحي المعارضة السورية، في مسعاهم لصد هجوم لقوات الحكومة السورية وقوات روسية.