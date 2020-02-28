زفتى تغرق في المجاري.. المياه تصل قسم الشرطة (صور)

انفجر خط الصرف الصحي الرئيسي المؤدي إلى محطة الصرف بعزبة الغرابلي في زفتى، حيث انكسرت ماسورة الطرد الرئيسية، بالقرب من هندسة مياه زفتي والمبني الإداري للشركة بالمدينة.وتعرض شارع الجيش الرئيسي بالمدينة للغرق، حيث وصلت المياه إلى منسوب عال، ودخلت ديوان عام مجلس المدينة، ووصلت المياه لشارعي سكة طنطا وأبو الحسايب، فيما لم يسلم قسم شرطة زفتى أيضًا من دخول كمية كبيرة من مياه المجاري.من جانبه، أكد أحمد عبد المقصود النحال، رئيس مركز ومدينة زفتي، أنه يتابع الحالة عن كثب، وتم توجيه سيارات الشفط لمقاومة تدفق من اندفاع المياه.وأضاف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس المدينة يعملان جنبًا إلى جنب؛ من أجل إيقاف هذه المياه قبل أن تحدث مشاكل أكبر من ذلك، مؤكدًا أنه جار السيطرة على الموقف.