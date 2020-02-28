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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية معاملاتها على انخفاض، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 1190.95 نقطة، أو 4.4 %، ليصل إلى 25766.64 نقطة.

و خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 137.63 نقطة، أو 4.4%، ليصل إلى 2978.76 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 414.29 نقطة، أو 4.6%، ليصل إلى 8566.48 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مسجلة انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي،
مع تأكيد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسرع تصحيح له في التاريخ، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم في تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي.

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