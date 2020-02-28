الصحة تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن هلع طالبات بسبب الـ«كورونا»

نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، صحة الفيديو المتداول عن طالبات في حالة من الهلع بسبب ظهور حالة فيروس كورونا، مبينًا أن الفيديو يعود إلى 4 ديسمبر 2019 لمجموعة من الفتيات تعرضن لاختناق في إحدى المدارس بالدقهلية بسبب مبيد حشري، معقبًا بقوله: "هذا فيديو قديم".وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الحالة التي كانت حاملة لفيروس كورونا تم شفاؤها تمامًا، وغادرت مستشفى العزل، وأن هذا الشخص في طريقه الآن لمنزله وبصحة جيدة، وحالته مستقرة، لافتًا إلى أنه تم تزويد المطارات بـ 20 بوابة حرارية في الحجر الصحي للمساعدة في كشف أي حالات قبل دخولها للبلاد.كما بين بأنهم يتلقون أي استفسارات من المواطنين عن الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا على الرقم 105، متابعًا: "نطمئن المواطنين أول بأول".