ننشر أول صورة للصيني المعافى من «كورونا» بمستشفى النجيلة

حرص أطباء مستشفى النجيلة المركزي على الاحتفال بخروج أول حالة كانت مصابة بفيروس «كورونا» المستجدة، وهو صيني الجنسية، قبل خروجه من منطقة العزل بالمستشفى.وحصلت «الدستور» على أول صورة للشخص الأجنبي، قبل خروجه من المستشفى، حيث جلب الأطباء التورتة للاحتفال والتقاط الصور التذكارية معه.يذكر أن مستشفى النجيلة المركزي استقبلت أول حالة حاملة لفيروس الكورونا لشخص أجنبي «صيني الجنسية»، وتم عمل التحاليل الطبية اللازمة له في القاهرة، قبل نقله إلى الحجر الصحي.وتم عزل المصاب في الدور الأول علوي بمستشفى النجيلة المركزي، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة طبية على مدار الساعة.