صحيفة إيطالية تشتبه فى إصابة بابا الفاتيكان بـ«كورونا»

ألغى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قداسا له فى روما، بسبب تعرضه لوعكة صحية، قال الفاتيكان إنها خفيفة فيما شككت صحف إيطالية بالأمر وقالت إنه قد يكون أصيب بفيروس كورونا.وقالت صحيفة "ميتيو ويب" الإيطالية في تقرير اليوم، إن الفاتيكان أكد تعرض البابا فرانسيس لوعكة صحية، لكن نشرت العديد من الشائعات عن مرضه، بفيروس كورونا، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وردا على هذا الأمر قال الفاتيكان في بيان له إن "البابا فرانسيس يعانى فقط من حالة انفلونزا عادية، ولا يعانى من كورونا".ولمحت الصحيفة إلى إصابته بفيروس كورونا، حيث أنه لم يذهب اليوم الخميس إلى كنيسة سان جيوفانى فى لاتيرانو في روما، وبقى فى منزله بسبب تعرضه لوعكة صحية.وأشارت الصحيفة إلى أن ما يدعم إصابته بالمرض، هو ملامسة امرأة له في ساحة القديس بطرس فى أوائل فبراير، والذى كان البابا رفض التسليم عليها، مما أثار جدلا واسعا فى هذا الوقت.وسجلت إيطاليا وفاة حوالي 12 شخصا بسبب كورونا فيما أصيب به حوالي 400 آخرين وسط تصاعد في عدد الوفيات والمصابين.