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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات بسبب «كورونا»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:44 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الخميس، بأن مجلس أبوظبي الرياضي قرر إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية.

وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية.

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه سيتم إخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

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