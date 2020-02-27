تحطم طائرة عسكرية إسبانية قبالة ساحل مورسيا

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية، حيث سقطت قبالة ساحل مقاطعة مورسيا جنوب شرقي البلاد.وقالت قيادة القوات الجوية الإسبانية بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم، مساء اليوم الخميس: "تحطمت طائرة حربية من طراز C-101 تابعة للأكاديمية العامة للقوات الجوية، حيث سقطت في البحر بالقرب من الضفيرة الرملية لا مانغا في مقاطعة مورسيا".وذكرت أن الحادث وقع ظهر اليوم الخميس، دون الإشارة إلى مصير من كان على متن الطائرة أو عددهم، وقالت إن التحقيق جار لتحديد ظروف وملابسات الحادث.ووفقًا للشبكة الروسية تعد طائرة CASA C-101 Aviojet، محدثة خفيفة ذات محرك واحد، تم تصميمها وتصنيعها بواسطة شركة الصناعات الجوية الإسبانية.