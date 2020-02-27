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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أبو العينين» عن تقدم السيسي جنازة مبارك: سيذكر التاريخ مواقف الرئيس النبيلة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:33 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين عضو مجلس النواب
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تقدم محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا موقفه النبيل في تقدم الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وإعلان الحداد في البلاد.

وأشاد «أبو العينين» بدور مؤسسة الرئاسة في زرع قيم الأصالة وبث رسائل تعظيم الانتماء للوطن وقواته المسلحة، بتكريم اسم مَن أخلص للبلاد واستعاد أرضها، ومات مُقرا بفضلها.

وقال عضو البرلمان في بيان له اليوم: «بقدر ما يعترينا من أسى وما يجيش في نفوسنا من حزن، في وداع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وقادتها العظماء، نتوجه بجزيل الشكر وخالص التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر الحديثة وزعيم نهضتها الكبرى، الذي تقدم التشييع وقدم التعازي باسم مصر وشعبها، وقبِل العزاء من زعماء العالم بالأصالة عن مصر وشعبها، فأرسى قيم الوفاء ومبادئ الإنسانية، وعبّر عن تقدير هذه الأوطان لمن عاش فيها مخلصا ومات لها وفيا».

وأوضح أن شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في نُبل الموقف وشهامة الفعل، وتعظيم الانتماء للقوات المسلحة المصرية، التي شرّفت كل من انطوى تحت لوائها وتخرج من بين جدرانها، فأعلى شأنها وصان مجدها.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب مثلا رائعا في التحلي بالأخلاق الرفيعة، التي عمدت إلى تكريم إسم من صان العرض واستعاد الأرض، وحفظ السلام، فكان تقدمه للجنازة نصرا للقيم وتخليدا للمبادئ وتعظيما للأصالة واعترافا بأن مصر الأُم لم ولن تنسى من عاش لأجلها ومات مذعنا بحقها ومقرا بفضلها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حفظ لمصر أصالتها منذ أن تولى مسئوليته كرئيس للبلاد، فلم يهدر جهدا أو يبخس حقا، أعاد إلى التاريخ رونقه، وللحاضر وقارهُ، فأطلق أسماء رؤساء مصر وزعمائها على مشروعات النهضة القومية والعسكرية، ودفع طموحات الشعب المصري لتحقيق أماني غير مسبوقة، وتطلعات مرموقة، بعد أن أرسى دعائم الأمن وحقق الاستقرار على كافة الأصعدة.

وتابع: «سيذكر التاريخ مواقف الرئيس السيسي النبيلة وأخلاقه الحميدة، التي طالما مثلت أنموذجا فريدا في حب الأوطان والإخلاص لها، ورسخت في نفوس الأبناء وعقول الأجيال معانٍ سامية للوطنية وانتماء مقدس للوطن».

وقال أبو العينين إن المشهد الجنائزي، عبّر عن المعدن الأصيل، لشعب واعٍ، لم يجتذبه أباطيل الحقد، وحملات التضليل، فحضر مخلصا في وداع الرئيس محمد حسني مبارك، متعاطفا مع تاريخه وشاكرا لبطولاته، كما أن الإصطفاف من جانب مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، والتوحد اليوم في وداع الرئيس الراحل، حدثٌ يمجده التاريخ، وتحفظه الوثائق، ويستوي إلى جانب الجنازات المهيبة والوداعات الشعبية والعسكرية لأبطال مصر الأوفياء وقادتها الأوائل.

واختتم أبو العينين كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة والشعب المصري قائلا «الشٌكر كل الشكر، لمن حفظ لمصر تاريخها، قيادة وشعبا ومؤسسات، لمن كرم إسم من مات، وزرع في نفوس شعبها سمات الوفاء، وروح الوطنية والانتماء».

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