الفنان أحمد كمال يتحدث عن دوره في «صندوق الدنيا» (فيديو)

أعرب الفنان أحمد كمال، عن سعادته واستمتاعه بالشخصية التي جسدها خلال فيلم "صندوق الدنيا"، لافتًا إلى أن الفيلم يتحدث عن عالم وسط البلد وشخصياته.وأضاف كمال، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تصوير الفيلم تم في "خنادق ودهاليز وسط البلد وأجوائها".كما أوضح الفنان أحمد كمال أنه من عشاق وسط البلد، لافتًا إلى أنه تربي بها وحياته كلها كانت هناك، ولكنه اكتشفها من خلال "صندوق الدنيا ".