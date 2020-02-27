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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ماذا قال مجدي يعقوب عن الممرضين في مصر ومستشفى «القلب»؟

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:18 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
سناء إسماعيل
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قال السير مجدي يعقوب، طبيب جراحات القلب الشهير، إن الممرضين في مصر مظلومون جدًا لأنهم لا يأخذون حقوقهم ولا يقدرونهم مثل الخارج، ويتم لومهم على أشياء لا دخل لهم بها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc": الممرضات والممرضون في مستشفى أسوان، يمرون معنا على الحالات ونسأل عن رأيهم ومع مرور الوقت والخبرة وإعطاء الحقوق يكونون جزءا من المستشفى ومميزين جدًا، ولو فيه أمر يحتاجون التدريب عليه في الخارج يتم إرسالهم وهذه بمثابة جائزة لهم".

وتابع: "أتذكر زمان عندما كنت أنام في المستشفى شاهدت ممرضين كانا أكفاء جدًا وكان أحدهما غير معقول فذهبت للنوم وطلبت منه أشياء ينفذها بدقة تامة ويوقظني كل ساعة لمتابعة حالة المريض، لأننا نعمل كفريق عمل كامل وبعدها نتشاور ماذا سنقدم للمريض وهو الآن في مستوى عال جدًا".

وأكد الدكتور مجدي إسحاق، المدير التنفيذي لمستشفى مجدي يعقوب لجراحات القلب بأسوان، أن الطبيب المسئول عن الجراحة هو المسئول عن المريض إلى أن يتخطى مرحلة الخطر، ولا يوجد شىء اسمه يغادر المستشفى، وبعدها يسلمها لطبيب أصغر منه.

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