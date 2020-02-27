فرنسا وإيطاليا تدينان التدخلات الأجنبية واستخدام الميليشيات في ليبيا

أعربت فرنسا وإيطاليا، مساء اليوم الخميس، عن إدانتهما الشديدة لكل التدخلات الخارجية وانتهاكات حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة إلى ليبيا، والتي تغذي الصراع العسكري.وأدانت مسودة البيان الختامي للقمة الإيطالية – الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي التئمت في مدينة نابولي الإيطالية، اليوم، أيضًا استخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، والهجمات على المواطنين وعلى البنى التحتية المدنية في النزاع، وفق وكالة الأنباء الإيطالية آكي.واستهجنت المسودة توظيف الموارد المحلية كأداة للحرب أو كمصدر لتمويل الميليشيات، في إشارة إلى استغلال حكومة الوفاق غير المعتمدة عوائد النفط في جلب المرتزقة، وذلك دون توجيه أصابع الاتهام نحو طرف دون غيره.