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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حضور حاشد لـ«استوديو المعلم» على مسرح «الصحفيين»

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:05 م
حضور حاشد لـ«استوديو
حضور حاشد لـ«استوديو المعلم»
الحسين عبيد
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عرضت لجنة النشاط بمسرح نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، العرض المسرحي الكوميدي "استديو المعلم"، لليوم الثاني على التوالي، بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم.

واكتظ مسرح النقابة بالصحفيين وأسرهم والجمهور، والذين تفاعلوا مع العرض الكوميدي.

واحتوى العرض على مجموعة من الاسكتشات الكوميدية والغنائية والوطنية.

في نهاية العرض تم توجيه رسالة إلى الجيش المصري ومجهوداته في حفظ البلاد، من خلال أداء أغنية "واه يا عبدالودود"، والذي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار.

وقال حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط وأمين الصندوق، إن العرض في إطار ما تقدمه لجنة النشاط للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ويأتى هذه المرة بجهود الكاتب الصحفي سيد الإسكندراني، والذي تم شكره على المسرح من قبل مخرج العرض مصطفى الحريري.

العرض من تأليف سيد الشاعر وإخراج مصطفى الحريرى وبطولة نجم الكوميديا رضا إدريس وحمادة شوشة وعلياء عسكر وهناء شداد ومحمد خالد وفرح اليتيم ونخبة من شباب الفنانين.

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