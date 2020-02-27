ضبط 2 طن هوالك بسكويت قبل إعادة تدويرها فى برج العرب

تمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، وإشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة، من ضبط مصنع لإنتاج البسكويت أنواع مختلفة لحيازته كمية قدرها 2 طن هوالك بسكويت بغرض إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع البسكويت بغرض الغش والتدليس.كما تم ضبط مصنع لتصنيع السلع الغذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات وتم التحفظ على الاتى:10 آلاف عبوة صلصة وزن العبوة 3 كيلو جرام غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، 4 آلاف عبوة صلصة وزن العبوة 400 جرام غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر.كما تم ضبط مصنع لتكرير وتعبئة ملح الطعام دون ترخيص وتم التحفظ على كمية قدرها 382 جوال ملح زنة الجوال 25 كجم، و6 آلاف عبوة ملح وزن العبوة 300 جرام مدون عليها تاريخ انتاج لاحق للغش والتدليس.جاء ذلك بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر.