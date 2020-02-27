منى الشاذلي تكشف كواليس تعثر مجدي يعقوب خلال تكريمه بدبي

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، عن كواليس تعثر السير مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير خلال تكريمه في فعالية صناع الأمل، والتي أقيمت في دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.وأضافت خلال حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها لم تكن تريد التعليق على لحظة التعثر ولكن ما غير رأيها هو تحولها لنقطة إيجابية بعد كثرة تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.وتابعت: "المسرح لم يكن موجودا به سلالم للصعود عليه، ولكنه كان يشبه دائرة تنتهي بالصعود للمسرح والدكتور مجدي يعقوب حب يختصر خطوة فتعثر وسقط وساعده حاكم دبي وبعض الموجودين على المسرح وسميح ساويرس، ولم تكن سوى ثوان حتى وقف يعقوب شامخًا يهدي تكريمه لأبنائه وكل الشعب المصري".