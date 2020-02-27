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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منى الشاذلي تكشف كواليس تعثر مجدي يعقوب خلال تكريمه بدبي

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:04 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
سناء إسماعيل
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كشفت الإعلامية منى الشاذلي، عن كواليس تعثر السير مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير خلال تكريمه في فعالية صناع الأمل، والتي أقيمت في دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

وأضافت خلال حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها لم تكن تريد التعليق على لحظة التعثر ولكن ما غير رأيها هو تحولها لنقطة إيجابية بعد كثرة تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "المسرح لم يكن موجودا به سلالم للصعود عليه، ولكنه كان يشبه دائرة تنتهي بالصعود للمسرح والدكتور مجدي يعقوب حب يختصر خطوة فتعثر وسقط وساعده حاكم دبي وبعض الموجودين على المسرح وسميح ساويرس، ولم تكن سوى ثوان حتى وقف يعقوب شامخًا يهدي تكريمه لأبنائه وكل الشعب المصري".

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