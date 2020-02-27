يسري عبيد يكتب: الفريق حسنى مبارك.. تكريم يستحقه

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك هو الآن بين يدى الله.. وهو أعلم به.. لا نملك فى هذه الحالة إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.. وإن العمر مهما طال لابد من دخول القبر.

الجنازة العسكرية التى أقامتها الدولة المصرية له تعتبر تكريما له على حياته العسكرية الحافلة منذ دخوله الكلية الجوية حتى قيادته للقوات الجوية ومشاركته فى حرب أكتوبر المجيدة كقائد لسلاح الطيران ومساهمته فى هذا الانتصار العظيم الذى رد إلينا كرامتنا وأرضنا وجعل رأسنا مرفوع أمام العالم..

بالنسبة لى أقدر وأحترم وأعرف قدر الرجال الذين شاركوا فى هذه الحرب التى أعادت للأمة العربية كلها كرامتها وعزتها، بداية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكبار القادة فى ذلك الوقت، المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان، والمشير محمد عبدالغنى الجمسى رئيس هيئة العلميات وقادة الأفرع الرئيسية، ومن ضمنهم اللواء حسنى مبارك، قائد القوات الجوية.

هؤلاء القادة لابد أن نذكرهم دائما عندما يأتى ذكر حرب أكتوبر وانتصارات الجيش المصرى.. جاحد من ينكر دور الرئيس الراحل مبارك فى إعادة بناء القوات الجوية بعد نكسة ١٩٦٧ بعدما تم تدمير سلاح الطيران المصرى بشكل شبه كامل.. تولى الكلية الجوية وساهم فى تدريب الطيارين، وقاد الضربة الجوية فى ٦ أكتوبر حتى إنه أشرك طائرات التدريب فى الطلعات الجوية وكان من المقرر أن تكون هناك موجة ثانية من الهجوم لكن بعد أن حققت الضربجة الأولى أهدافها تم إلغاء الضربة الثانية.. وبالتالى هذا قائد يستحق التكريم والتقدير رغم أنف الحاقدين والمتآمرين.. ولا ننسى القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٩ الذى يعطى للقادة العسكريين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر مزايا عينية ومادية، منها أنهم يظلون فى الخدمة العسكرية مدى الحياة حتى بعد انتهاء انتدابهمه لمهمة مدنية، وبما أن الرئيس الراحل مبارك تنحى عن الحكم فهو بحكم القانون عاد للقوات المسلحة ويستحق التكريم وجنازة عسكرية بصفته قائدا عسكريا شارك فى حرب أكتوبر.

أما بالنسبة لفترة توليه الرئاسة لمدة ثلاثين عامًا فهى تستحق مقالات وليس مقالًا واحدًا نظرًا لما شهدته من أحداث كثيرة تستحق الإشارة إليها وتحليلها.

فهذه الفترة تحمل سلبيات وإيجابيات اختلف عليها الكثيرون، ومن وجهة نظرى أعتقد أن فترة التحول فى فترة مبارك الرئاسية هى دخول نجله جمال معترك الحياة السياسية، فأعداء الرجل قبل مؤيديه يشهدون أنه أبلى بلاء حسنًا فى بداية توليه الرئاسة عقب اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر ١٩٨١ حتى أوائل الألفية الثالثة.. بعد أن وهن العظم واشتعل الرأس شيبًا، وأن أفضل فترة كان يترك فيها مبارك الحكم كانت عام ٢٠٠٥.. بعدما بدأت تظهر عليه عوامل السن وأجرى عملية جراحية خطيرة فى ألمانيا وبدأ يفقد السيطرة على الأمور لصالح نجله جمال ومجموعته من رجال الأعمال الذين سيطروا على الحزب الوطنى الحاكم وأوصلوا البلاد إلى ما كانت عليه قبل يناير ٢٠١١ مما أدى إلى تهيئة الأجواء لخروج الملايين فى الشوارع منهم بحسن نية رفضا للأوضاع التى كانت نتيجة لسيطرة نجل مبارك على السلطة مع مجموعته، والبعض الآخر شارك فى هذه الثورة بنية تآمرية خارجية بمساعدة من الأمريكان والأتراك والقطريين ومنهم جماعة الإخوان.

ويحسب للرجل أنه تنحى عن السلطة حقنًا للدماء كما فعل بعض القادة العرب فى سوريا واليمن وليبيا.. ولم يهرب وظل فى مصر مع علمه بما سيواجهه بعد ذلك.

إذن الرجل له ما له وعليه ما عليه بالنسبة لفترة توليه رئاسة الحمهورية، وليس هناك شك فى أنه أضاع على مصر فرصا كثيرة فى التقدم والبناء وإصلاح الاقتصاد الذى نراه الآن فى مصر.

عندما توفى الرجل نعته الرئاسة والقوات المسلحة بصفته قائدًا من قادة القوات المسلحة شارك فى حرب أكتوبر المجيدة ويستحق التكريم وإقامة جنازة عسكرية مثله مثل أى قائد عسكرى مصرى، الفريق حسنى مبارك رحل عن عالمنا وتم تكريمه لما قدم ويستحق عليه التقدير والتكريم.