ريتا شهوان تفضح الأتراك ومحاولاتهم لاختراق الدول العربية واستنزاف ثرواتها

صدر حديثاً كتاب "مدحت باشا ماذا فعل في الخليج؟" للكاتبة الصحافية اللبنانية ريتا بولس شهوان، عن دار "ذات السلاسل" الكويتية للنشر والتوزيع، وهو الكتاب الأول من نوعه في الخليج العربي الذىي يكشف النقاب عن نضال الحكومات العربية للتخلص من الحكم العثماني، بعدما نقبت فى وثائق تكشف العلاقة الندية بين بريطانيا والعثمانيين، ترجمها كمال خوجة أوغلو.ويفضح الكتاب التاريخ الأسود للأتراك، ومحاولتهم اختراق البلاد العربية عبر تأليب الأشقاء على بعضهم البعض، وبلد تلو الآخر، حتى استنزاف مقدرات المنطقة.يذكر أن ريتا شهوان، صحفية وباحثة عملت في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية العربية، تلقت تدريبات دولية على صحافة الاستقصاء وتخصصت في الاستقصاء "الاجتماعي – الاقتصادي" كما تولي أهمية كبيرة للشأن السياسي، وصدر لها عدد من الكتب البحثية التى تعتمد فيها على الوثائق، وهذه التجربة الثانية لها بعد كتاب "الكويت وإرادة الاستقلال في الوثائق العثمانية" التي نقبت في استراتيجية رسم العلاقات الدولية لاستقلال الكويت عن الدولة العثمانية.