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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

استئصال ورم يزن 20 كيلو جرام من بطن مريضة بسوهاج (صور)

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:53 م
استئصال ورم يزن 20
استئصال ورم يزن 20 كيلو
محمود عبد العال
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نجح فريق طبي بمعهد أورام سوهاج برئاسة الدكتور طه أحمد صفوت، اليوم الخميس، في استئصال ورم يزن حوالي 20 كيلو جرام من بطن مريضة، بعد إجراء جراحة عاجلة ودقيقة.

من جانبه؛ قال الدكتور طه أحمد صفوت، استشاري جراحات الأورام بمعهد أورام سوهاج والبورد المصري لجراحة الأورام وعضو الجمعية المصرية لجراحي الأورام وعضو جمعية جراحي المناظير بالإسكندرية واستشاري الجراحة العامة والمناظير واستشاري إدارة المنشآت الصحية والبورد المصري لإدارة المنشآت الصحية إنه أجرى العملية للمريضة بمساعدة مجموعة من الأطباء المحترفين في الجراحة والتخدير، مضيفًا أنه تم الاستئصال الكامل للورم الضخم والذي كان يملأ تجويف البطن وملتصق بكافة أجهزة الجسم الداخلية للمريضة من أمعاء ومستقيم وحالبين ومثانة وشرايين وأوردة متسعة جدًا وتفريعات وتشابكات كثيرة، وأن الورم كان محتويا بصورة كاملة على الرحم في جداره.

وأكد “صفوت” أن طول الورم حوالي أكثر من 40 سم ويزن 20 كيلو جرام تقريبًا، وأنه كان متشابك داخل البطن حتى تم التشريح الكامل وفصل كل الأعضاء المتشابكة حتى تم فصل الكتلة الضخمة من المهبل بعد قصه تحت مستوى عنق الرحم.

وأشار “صفوت” إلى أن المريضة أهملت في نفسها لقلة الإمكانيات المادية لديها، وهو ما دفع الأهل لجمع أموالًا لإجراء العملية الجراحية لها بعد تأخر حالتها لزيادة حجم الورم بصورة ضخمة جعلته يملأ تجويف البطن والحوض ويضغط على القفص الصدري مسببًا ضيق شديد في التنفس وعلى وشك انفجار داخل البطن، لافتًا إلى أن تلك الحالة تعتبر من الحالات النادرة في مجال استئصال الأورام.

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