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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل معمل المناخ يحذر من تأثير التقلبات الجوية على المحاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:45 م
التقلبات الجوية
التقلبات الجوية
أحلام عبدالرحمن
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حذر الدكتور محمد فهيم وكيل المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة المزارعين من تداعيات تغييرات المناخ غير المتوقعة خلال الساعات المقبلة، بسبب هطول الأمطار، لافتًا إلى أن هذه الفترة من الموسم الشتوى بداية من منتصف أمشير إلى نهاية شهر فبراير تتأثر فيها الزراعات لدخول موسم الربيع.

وشدد الدكتور فهيم للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية «القاهرة والناس 2» على ضرورة دعم الزراعات الحالية بمركبات الفسفور مثل البطاطس والنباتات العطرية والطبية والخضروات والفاكهة خاصة ما يتم زراعته داخل الصوب.

وأوضح فهيم، أنه بالنسبة للمحاصيل الحقلية والقمح التى دخلت مرحلة التزييل فيجب دعمها بمركبات الكالسيوم بورون، وهى مركبات نوعية مهمة جدا للحصول على أكبر درجة من الخصوبة، وأكبر قدر من الثمار.

وأضاف فهيم أنه بالنسبة لقطاع الإنتاج الحيوانى بأنواعه فهى فترة حرجة جدًا لأجسام الحيوانات التى تكون حساسة ومؤهلة للعدوى، لذلك يجب مراعاة عمليات التحصين وتكثيف التغذية.

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