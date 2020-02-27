75 ألف جنيه.. تكريم «رامي» بعد رده مبلغًا مفقودًا لجمعية خيرية

كرم الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة «بلقاس»، المواطن رامي السيد الشحات، لأمانته، حيث وجد مبلغ 75 ألف جنيه يوم الجمعة الماضي، يخص إحدى الجمعيات الخيرية.وفور عثوره على المبلغ، أعلن عنه عبر "فيس بوك"، حتى تمكن من الوصول إلى صاحبه، ورفضه أخذ المكافأة بعد أن علم أنه لجمعية خيرية.من جانبه، أكد رئيس المركز، أن "رامي" قدوة يجب أن يحتذي بها الجميع، ومثال للأمانة، وأن ما فعله له أجر كبير عند الله.